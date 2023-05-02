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Пятышев Алексей Андреев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Пятышев
Имя
Алексей
Отчество
Андреев
Дата исполнения приговора
10 июнь 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 208
Источник
Скан
Оригинальная запись
49975. ПЯТЫШЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕевъ. Мщ. г. Архангельска, 20 л.; — Архангельск. О. С. (во 2 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Іюня 905. | 904 61868 172 М.

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