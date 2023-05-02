Пятышев Алексей Андреев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Пятышев
- Имя
- Алексей
- Отчество
- Андреев
- Дата исполнения приговора
- 10 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 208
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 49975. ПЯТЫШЕВЪ, АЛЕКСѢЙ АНДРЕевъ. Мщ. г. Архангельска, 20 л.; — Архангельск. О. С. (во 2 р.), 169 М., тюр. 4 м. Исп. 10 Іюня 905. | 904 61868 172 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.