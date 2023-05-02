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Махотин Григорий Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Махотин
Имя
Григорий
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
27 июль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн. 3: 1926 год, кн. 3. С. 182
Источник
Скан
Оригинальная запись
6969. Махотин Григорий Васильевич, 32 л., Льговск. у., с. Износкова. Н. С. 16 уч. Армавирск. окр. Ст. ст. 16, 179, 189, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 27/ѴІІ—26.

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