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Белов Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Белов
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
20 апрель 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 23
Источник
Скан
Оригинальная запись
21797. БЕЛОВ, ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 46 л. Гр. Бузулукск. у., Погроменск. в., д. Калещенко; — Н. С. 5/9 уч. Н.-Николаевск. у. Кража, лиш. св. 10 л. Исп. 20 апр. 920.

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