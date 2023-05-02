Марченко Касьян Ефимов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Марченко
- Имя
- Касьян
- Отчество
- Ефимов
- Дата исполнения приговора
- 18 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1907. С. 135
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51044. МАРЧЕНКО, КАСЬЯНЪ ЕФИМОВЪ. К. Черкасск. у., Межиричск. в., с. Ковонча, 28 л., — Уманск. О. С., 134, 133, 148, 152 и 1 ч. 1455 У., по сов. съ приг. сего С. отъ 19 Марта 907 г., каторж. раб. 12 л. Исп. 18 Іюня 907.
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