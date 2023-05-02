Зильберштейн Мордка Шлямов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Зильберштейн
- Имя
- Мордка
- Отчество
- Шлямов
- Дата исполнения приговора
- 13 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 140
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 132898. ЗИЛЬБЕРШТЕЙНЪ, МОРДКА Шлямовъ. К. Брезинск. у., гм. и д. Братошевице, 22 л.; — Петроков. О. С. 172 М. (укрыв.), тюр. 2 м. Исп. 13 Окт. 909.
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