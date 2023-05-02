Любезнов Иван Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Любезнов
- Имя
- Иван
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 23 июнь 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 144
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 66630. ЛЮБЕзНОВЪ, ИВАНЪ ИВАНОВЪ (онъ же Байковъ). К. Аткарск. у., Больше-Екатериновск. в., д. Араповки, 20 л.; — Саратов. О. С., 134, 135, 140, 149 и 2 п. 1 ч. 269¹ У., тюр. 4 м. Исп. 23 Іюня 907.
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