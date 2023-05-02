Чалов Николай Викулов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чалов
- Имя
- Николай
- Отчество
- Викулов
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 6. С. 267
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 51583. ЧАЛОВЪ, НИКОЛАЙ ВИКУЛОВЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Вольск. у., Лопуховск. в., д. Агаревки, 29 л.; — Г, С. 2 уч. г. Вольска (во 2 р.), 169 М., тюр. 3 м. Исп. 21 Іюня 905. | 902 28573 1484 У.
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