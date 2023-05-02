Казанцев Иван Харитонович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Казанцев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Харитонович
- Дата исполнения приговора
- 08 январь 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 119
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4110. КАЗАНЦЕВ ИВАН ХАРИТОНОВИЧ, 74 л., Каменск. у., Кипринск. в., д. Бельковск. Ново-Николаевск. Губсуд. Ст. ст. 112, 2 ч. 149, лиш. св. 1½ г. П. В. З. С. 8/І—24.
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