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Булдашев Никита Максимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Булдашев
Имя
Никита
Отчество
Максимович
Дата исполнения приговора
21 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 56
Источник
Скан
Оригинальная запись
1899. БУЛДАШЕВ НИКИТА МАКСИМОВИЧ, 22 л., Шадринск. у., Укметск. в., с. Любимовского. Акмолинск. Губсуд. Ст. 180 п. «в», лиш. св. 1 г. 6 м. 10 д. и пор. пр. 3 г. Исп. 21 дек. 923.

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