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Квачковский Алье Иосков

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Квачковский
Имя
Алье
Отчество
Иосков
Дата исполнения приговора
16 август 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 11: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. и п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1907. С. 99
Источник
Скан
Оригинальная запись
73276. КВАЧКОВСКІЙ, АЛЬЕ ІОСКОВЪ. Мщ. с. Александрова, Нешавск. у., 29 л., рд. въ пос. и гм. Служево, т. же у.; — М. С. г. Нешавы, 169 М., тюр. 5 м. Исп. 16 Авг. 907.

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