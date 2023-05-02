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Козловский Сильвестр Тимофеев-Томашев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Козловский
Имя
Сильвестр
Отчество
Тимофеев-Томашев
Дата исполнения приговора
15 май 1907
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 110
Источник
Скан
Оригинальная запись
65655. козловскій, сильвестръ тимоФеевъ-Томашевъ. Мщ. с. Городая, Романовск. в., Новоградволын. у., 49 л.; — Житомір. О. С., 1062 и 1068 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 15 Мая 907.

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