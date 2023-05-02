Козловский Сильвестр Тимофеев-Томашев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Козловский
- Имя
- Сильвестр
- Отчество
- Тимофеев-Томашев
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1907
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1907, кн. 10. С. 110
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 65655. козловскій, сильвестръ тимоФеевъ-Томашевъ. Мщ. с. Городая, Романовск. в., Новоградволын. у., 49 л.; — Житомір. О. С., 1062 и 1068 Акц. У., тюр. 2 м. Исп. 15 Мая 907.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.