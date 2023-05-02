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Суханов Иван Порфирьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Суханов
Имя
Иван
Отчество
Порфирьевич
Дата исполнения приговора
14 декабрь 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 336
Источник
Скан
Оригинальная запись
12429. Суханов Иван Порфирьевич, 21 г., Башкирск. АССР, Белебеевск. к., Бакалинск. в., с. Казанчи. Н. С. 10 уч. Белебеевск. к. Ст. 143, лиш. св. 3 г. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 14 дек. 926.

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