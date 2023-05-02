Цаплинский Казимир Осипович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Цаплинский
- Имя
- Казимир
- Отчество
- Осипович
- Дата исполнения приговора
- __ ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 274
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 30111. ЦАПЛИНСКИЙ, КАЗИМИР ОСИПОВИЧ. Гр. Вилькомирск. у., Войткунск. в. и д.; — Н. С. Петроградск. р. 2 отд. г. Петрограда. Растрата, лиш. св. 6 м., с зач. 2 м. и 11 д. пр. з., по амн. от нак. освоб.
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