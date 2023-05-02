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Кокушкин Федор Егорович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Кокушкин
Имя
Федор
Отчество
Егорович
Дата исполнения приговора
12 октябрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 177
Источник
Скан
Оригинальная запись
6216. КОКУШКИН ФЕДОР ЕГОРОВИЧ, 55 л., г. Шуи, Н. С. 1 уч. г. Шуи, Ст. ст. 140, 181, лиш. св. 1½ г. и пор. пр. 3 г., Исп. 12 окт. 923.

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