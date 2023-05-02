Демидова-Волкова Ксения Федоровна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Демидова-Волкова
- Имя
- Ксения
- Отчество
- Федоровна
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 75
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2549. ДЕМИДОВА-ВОЛКОВА КСЕНИЯ ФЕДОРОВНА, 22 л., Приморск. г., Ольгинск. р., мест. Тютики. Н. С. 3 уч. г. Благовещенска. Ст. ст. 16, 180 п. «б», лиш. св. 9 м и пор. пр. 2 г. П. в. з. с. 21/ІІІ - 24.
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