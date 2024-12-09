Ткаченко Василий Киприанов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ткаченко
- Имя
- Василий
- Отчество
- Киприанов
- Дата исполнения приговора
- 30 ноябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 12: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 464
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 154502. ТКАЧЕНКО. ВАСИЛІЙ КИПРІановъ. К. Таращан. у., Юшковорогск. в., с. Чернина, 23 л.; — Кіевск. С. П. 14 Окт. 909, 129 и 2 ч. 1483 У., тюр. 4 м. Исп. 30 Нояб. 909. | 22 Янв. 908 г. М. С. 3 уч. Таращан. окр., 2 ч. 1483 У. — тюр. 2 м., сь зам. воен. тюр. 1 м. и 2 н.
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