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Лашков Александр Ефимович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лашков
Имя
Александр
Отчество
Ефимович
Дата исполнения приговора
23 август 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 126
Источник
Скан
Оригинальная запись
16608. ЛАШКОВ, АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ, 29 л. Гр. Сапожковск. у., Михеевск. в., с. Коровки; — Н. С. 4 уч. Кирсановск. у. Присвоение, пр. р. 6 м. Исп. 23 авг. 920.

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