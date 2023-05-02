Гребенюк Дмитрий Федоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Гребенюк
- Имя
- Дмитрий
- Отчество
- Федоров
- Дата исполнения приговора
- 21 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 9: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 69
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 101978. ГРЕБЕНЮКЪ, ДМИТРІЙ ФЕДОровъ (онъ же Гребенюковъ), 55 л. К. изъ сс. Красноярск. у., Вознесенск. в., д. Киндякова, рд. въ г. Александрійскѣ; — М. С. 5 уч. г. Красноярска, 21 Іюня 911, 16¹ и 172 М. (покуш.), тюр. 2 м. Исп. 21 Іюня, счит. ср. съ 29 Апр. 911. | 79 989 222 У.
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