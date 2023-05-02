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Волков Петр Григорьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Волков
Имя
Петр
Отчество
Григорьевич
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 43
Источник
Скан
Оригинальная запись
13883. ВОЛКОВ, ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 33 л. Гр. Усольск. у., Зырянск. в.; — Н. С. 4 уч. Усольск. у. Кража, лиш. св. 5 л. условно.

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