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Юрков Абрам Климентьевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Юрков
Имя
Абрам
Отчество
Климентьевич
Дата исполнения приговора
02 февраль 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 375
Источник
Скан
Оригинальная запись
13829. Юрков Абрам Климентьевич, 47 л., Сарапульск. окр., Фокинск. в. и с. Н. С. 13 уч. Сарапульгк. окр. Ст. 88, лиш. св. 6 м. П. в. з. с. 2 февр. 926.

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