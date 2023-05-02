Ульянов Василий Аверьянович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Ульянов
- Имя
- Василий
- Отчество
- Аверьянович
- Дата исполнения приговора
- 25 апрель 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 359
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12306. УЛЬЯНОВ ВАСИЛИЙ АВЕРЬЯНОВИЧ, 19 л., Ачинск. у., Березовск, в., д. Казанки. Н. С. 5 уч. Ачинск. у. Ст. 140в, лиш. св. 1 г. 6 м. и пор. пр. 3 г. П. в. з. с. 25/ІѴ—24.
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