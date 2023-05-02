Тамошайтис Осип Матвеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Тамошайтис
- Имя
- Осип
- Отчество
- Матвеев
- Дата исполнения приговора
- 01 апрель 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 353
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 88367. ТАМОШАЙТИСЪ, ОСИПЪ МАТВѢевъ (онъ же Рузгисъ), 41 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Владиславов. у., гм. Доброволя, д. Юдрайце, рд. т. же у., гм. Зыпле, въ д. Байенбе; — Гм. С. 3 окр. Маріампольск. у., 17 Марта 911, 173 М., тюр. 1 м. Исп. 1 Апр. 911. | 902 27391 925 и 1645 У. | 94 36756 170¹ М. | 97 97594 1655 У. | 92 59206 1647 У.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.