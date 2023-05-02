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Тамошайтис Осип Матвеев

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Тамошайтис
Имя
Осип
Отчество
Матвеев
Дата исполнения приговора
01 апрель 1911
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 7: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 353
Источник
Скан
Оригинальная запись
88367. ТАМОШАЙТИСЪ, ОСИПЪ МАТВѢевъ (онъ же Рузгисъ), 41 г. Лиш. ос. пр. изъ к. Владиславов. у., гм. Доброволя, д. Юдрайце, рд. т. же у., гм. Зыпле, въ д. Байенбе; — Гм. С. 3 окр. Маріампольск. у., 17 Марта 911, 173 М., тюр. 1 м. Исп. 1 Апр. 911. | 902 27391 925 и 1645 У. | 94 36756 170¹ М. | 97 97594 1655 У. | 92 59206 1647 У.

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