Сергеев Сергей Архипов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Сергеев
- Имя
- Сергей
- Отчество
- Архипов
- Дата исполнения приговора
- 28 апрель 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 1: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 600
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 16856. СЕРГѢЕВЪ, СЕРГѢЙ АРХИПОВЪ. К. Уфимск. у., Нагаевск. в., д. Шмитовой, 21 г.;—Уфимск. О. С., 114, 152, 9 и 3 ч. 309 У., по сов. съ приг., напеч. въ 908 г. № 151065, 906 г. № 64746 и 906 г. № 81380, арест. отд. 3 г. и 3 м. Исп. 11 Окт., счит. ср. съ 28 Апр. 908. | 905 42935 169 М.
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