Бухтеев Иван Егоров
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Бухтеев
- Имя
- Иван
- Отчество
- Егоров
- Дата исполнения приговора
- 07 сентябрь ____
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130488. БУХТѢЕВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. Мщ. г. Богородска, 45 л., рд. въ с. Улиткинѣ, Гребневск. в., Богородск. у.; — Москов. О. С., 133, 4 п. 134 и 2 ч. 1643 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 20947, арест. отд. 1 г., 3 м. и 26 дн. Исп. 7 Сент. 969.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.