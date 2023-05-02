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Бухтеев Иван Егоров

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Бухтеев
Имя
Иван
Отчество
Егоров
Дата исполнения приговора
07 сентябрь ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 50
Источник
Скан
Оригинальная запись
130488. БУХТѢЕВЪ, ИВАНЪ ЕГОРОВЪ. Мщ. г. Богородска, 45 л., рд. въ с. Улиткинѣ, Гребневск. в., Богородск. у.; — Москов. О. С., 133, 4 п. 134 и 2 ч. 1643 У., по слож. съ наказ. по приг., напеч. въ 909 г. № 20947, арест. отд. 1 г., 3 м. и 26 дн. Исп. 7 Сент. 969.

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