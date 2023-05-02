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Чиликин Николай Ильин

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Чиликин
Имя
Николай
Отчество
Ильин
Дата исполнения приговора
03 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 452
Источник
Скан
Оригинальная запись
141256. ЧИЛИКИНЪ, НИКОЛАЙ ИЛЬИНЪ. К. Епифан. у., Хованск. в., с. Хованьщинъ, 29 л.; — У. Чл. О. С. по Епифан. у. 18 Сент. 909, 16 и 170¹ М., тюр. 9 м. Исп. 3 Окт. 909.

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