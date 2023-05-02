Круглов Владимир Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКруглов Владимир Васильевич

Круглов Владимир Васильевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Круглов
Имя
Владимир
Отчество
Васильевич
Дата исполнения приговора
20 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 133
Источник
Скан
Оригинальная запись
25469. КРУГЛОВ, ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 33 л. Рд. в Волынск. г.; — Р. Т. г. Петрограда. Должн. прест., лиш. св. 8 л., с зач. 26 д. пр. з. Исп. 20 марта 920.

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.