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Мельничук Матвей Павлович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мельничук
Имя
Матвей
Отчество
Павлович
Дата исполнения приговора
26 июль 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 166
Источник
Скан
Оригинальная запись
26565. МЕЛЬНИЧУК, МАТВЕЙ ПАВЛОВИЧ, 39 л. Рд. в Холмск. у.; — р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Контр-револ., пр. р. 1 г. Осужд. 26 июля 920.

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