Мельничук Матвей Павлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мельничук
- Имя
- Матвей
- Отчество
- Павлович
- Дата исполнения приговора
- 26 июль 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 166
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 26565. МЕЛЬНИЧУК, МАТВЕЙ ПАВЛОВИЧ, 39 л. Рд. в Холмск. у.; — р. В. Т. Забайкальск. ж. д. Контр-револ., пр. р. 1 г. Осужд. 26 июля 920.
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