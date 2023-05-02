Урусов Цицка
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Урусов
- Имя
- Цицка
- Дата исполнения приговора
- 03 октябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 418
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 140340. УРУСОВЪ, ЦИЦКА. Осет. Баталпашин. отд., с. Георгіевско-Осетинскаго, 21 г.; — М. С. 2 уч. Армавир. окр. 7 Сент. 909, 170 и 171 М., тюр. 6 м. Исп. 3 Окт. 909.
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