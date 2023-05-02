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Савельева Ксения Александровна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Савельева
Имя
Ксения
Отчество
Александровна
Дата исполнения приговора
__ ____
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 222
Источник
Скан
Оригинальная запись
28414. САВЕЛЬЕВА, КСЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА, 27 л. Гр. Зарайск. у., Булыгинск. в., д. Козичено; — Н. С. Московско-Заставск. р. 1 отд. г. Петрограда. Присвоение, пр. р. ½ г. условно.

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