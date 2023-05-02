Чигин Павел Яковлевич
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Чигин
- Имя
- Павел
- Отчество
- Яковлевич
- Дата исполнения приговора
- 02 май 1919
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1919: 1919 год. С. 251
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 8025. ЧИГИН, ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 43 л. Гр. Малоярославецк. у., Неделинск. в., д. Жилинка; - Н. С. 4 уч. Малоярославецк. у. Кража, лиш. св. 1 г. Исп. 2 мая 919. | предыдущая судимость 916 57101 1654 У.
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