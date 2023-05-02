Кияницына Ульяна Моисеева
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Кияницына
- Имя
- Ульяна
- Отчество
- Моисеева
- Дата исполнения приговора
- 02 январь 1908
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1908, кн. 5: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1908. С. 161
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 34615. КІЯНИЦЫНА, УЛЬЯНА МОИСЕЕВА (она же Грудовая). Лиш. ос. пр. изъ каз. Носовск. в. и м., Нѣжинск. у., 25 л.; — Нѣжин. О. С., 134, 135 и 2 ч. 1655 У., съ лиш. ос. пр., тюр. 2½ г. Исп. 2 Янв. 908. | 904 59321 1651 У. | 901 41598 1655 У. | 99 82116 1647 У. | 98 43557 169 М. | 97 17213 170 М.
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