Успенская Мария Ивановна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Успенская
- Имя
- Мария
- Отчество
- Ивановна
- Дата исполнения приговора
- __ май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 361
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 12363. УСПЕНСКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА, 39 л., Зарайск. у., Трасненск. в., с. Трасны. Н. С. 2 уч. Зарайск. у. Ст. 140б, лит. св. 2 г. и пор. пр. 5 л. П. В. З. С. 26/ Ѵ—24.
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