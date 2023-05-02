Еремеев Лаврентий Михайлович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Еремеев
- Имя
- Лаврентий
- Отчество
- Михайлович
- Дата исполнения приговора
- 13 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 87
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 2978. ЕРЕМЕЕВ ЛАВРЕНТИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 31 г., Челябинск. окр., Караченск. в, д. Береговой. Уральск. Облсуд. Ст. 180 п. «д», лиш. св. 1 г. и пор. пр. 1 г. П. в. з. с. 13/Ѵ—24.
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