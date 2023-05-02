Жане Масхуд Хахувович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жане
- Имя
- Масхуд
- Отчество
- Хахувович
- Дата исполнения приговора
- 16 октябрь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 131
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 4570. ЖАНЕ МАСХУД ХАХУВОВИЧ, 21 г., Псекупск. окр., аула Ст.-Бжегокай. Адыгейск. Облсуд. Ст. 180 п. «ж», лиш. св. 5 л. Исп. 16 окт. 923.
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