Мамаева Аграфена Васильевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мамаева
- Имя
- Аграфена
- Отчество
- Васильевна
- Дата исполнения приговора
- 09 март 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 138
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 17012. МАМАЕВА, АГРАФЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 55 л. Гр. Кирсановск. у., Чернавск. в. и с.; — Н. С. 1 р. Кирсановск. у. Выгонка самог., лиш. св. 5 л. с конф. имущ. Осужд. 9 марта 920.
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