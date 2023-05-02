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Мамаева Аграфена Васильевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамаева
Имя
Аграфена
Отчество
Васильевна
Дата исполнения приговора
09 март 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 2: 1920 год, кн. 2. С. 138
Источник
Скан
Оригинальная запись
17012. МАМАЕВА, АГРАФЕНА ВАСИЛЬЕВНА, 55 л. Гр. Кирсановск. у., Чернавск. в. и с.; — Н. С. 1 р. Кирсановск. у. Выгонка самог., лиш. св. 5 л. с конф. имущ. Осужд. 9 марта 920.

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