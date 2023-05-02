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Романюк Александр Онуфриевич

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Романюк
Имя
Александр
Отчество
Онуфриевич
Дата исполнения приговора
30 апрель 1926
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1926 г., кн 2: 1926 год, кн. 2. С. 302
Источник
Скан
Оригинальная запись
11155. Романюк Александр Онуфриевич, 29 л., рд. в. Волынск. г., Острожск. у. В. Т. 10 Кав. див. Ст. 109, лиш. св. 2 г. П. в. з. с. 30 апр. 926.

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