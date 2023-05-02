Борисенко Михаил Васильев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Борисенко
- Имя
- Михаил
- Отчество
- Васильев
- Дата исполнения приговора
- 03 июль 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 41
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 130228. БОРИсЕНКО, МИХАИЛЪ ВАСИЛЬевъ. К. Черкасск. у., в. и м. Бѣлозерья, 55 л., рд. т. же у., въ в. и м. Смѣлѣ; — Черкасск. С. М. С. Кіев. г. 18 Іюня 909, 169 М., тюр. 3 м. Исп. 3 Іюля 909.
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