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Беднарек Антон Михайлов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Беднарек
Имя
Антон
Отчество
Михайлов
Дата исполнения приговора
17 сентябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
Источник
Скан
Оригинальная запись
129958. БЕДНАРЕКЪ, АНТОНЪ МИХАЙловъ. К. Велюн. у., гм. Выдржинъ, д. Лаговниковъ, 58 л., рд. т. же у., гм. Нарамнице, въ д. Бяла; — Гм. С. 7 окр. Велюнск. у. 17 Сент. 909, 169, 1 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 17 Сент. 909.

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