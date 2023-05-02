Беднарек Антон Михайлов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Беднарек
- Имя
- Антон
- Отчество
- Михайлов
- Дата исполнения приговора
- 17 сентябрь 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 30
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 129958. БЕДНАРЕКЪ, АНТОНЪ МИХАЙловъ. К. Велюн. у., гм. Выдржинъ, д. Лаговниковъ, 58 л., рд. т. же у., гм. Нарамнице, въ д. Бяла; — Гм. С. 7 окр. Велюнск. у. 17 Сент. 909, 169, 1 и 3 п. 171 М., тюр. 1½ м. Исп. 17 Сент. 909.
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