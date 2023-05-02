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Охотников Василий Филиппов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Охотников
Имя
Василий
Отчество
Филиппов
Дата исполнения приговора
04 апрель 1905
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 186
Источник
Скан
Оригинальная запись
34325. ОХОТНИКОВЪ, ВАСИЛІЙ ФИЛИПповъ. Лиш. ос. пр. изъ к. Костромск. г., Макарьев. у., Ковернинск. в., д. Шмаковъ, 52 л.; — Юрьевецк. У. С. (въ 3 р.), 169 и 170 М., тюр. 6 м., съ уменьш. на ⅓ по Выс. маниф. 904 г. Исп. 4 Апр. 905. | 91 143366 1659¹ У. | 84 86500 169 М.

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