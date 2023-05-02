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Куроптев Андрей Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Куроптев
Имя
Андрей
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
31 август 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 год, кн. 2. С. 218
Источник
Скан
Оригинальная запись
7686. КУРОПТЕВ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 24 л., Архангельск. у., Вознесенск. в. и д. Архангельск. Губсуд. Ст. 58 ч. 1, лиш. св. 5 л. Исп. 31 авг. 923.

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