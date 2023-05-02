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Герасимов Григорий Иванович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Герасимов
Имя
Григорий
Отчество
Иванович
Дата исполнения приговора
08 январь 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 3: 1924 год, кн. 3. С. 55
Источник
Скан
Оригинальная запись
1815. ГЕРАСИМОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 22 л., Каменск. у., Малышевск. в. и д. В. Т. сухопутно-морск. сил Приморск. р. Ст. ст. 176, 2 ч. 201, 1 ч. 202, 2 ч. 207, 1 ч. 208, лиш. св. 3 г. П. В. 3. с. 8/І—24.

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