Жуков Николай Ильин
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Жуков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Ильин
- Дата исполнения приговора
- 17 март 1905
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1905, кн. 4: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак. и в ст. 437-468 Уст. о сс. - 1905. С. 85
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 31587. ЖУКОВЪ, НИКОЛАЙ ИЛЬИНЪ. Лиш. ос. пр. изъ к. Сумск. у. и в., д. Василевки, 29 л., рд. т. же у., Чернетчинск. в., въ с. Токаряхъ; — Харьков. С. П. (въ 5 р.), 134, 135, 152, 1 ч. 222 и 1654 У., по сов. съ приг., напеч. въ 904 г. № 22309, каторж. раб. 5 л. Исп. 17 Марта 905. | 99 26719 1635 У. | 95 63800 169 М. | 97 22560 172 М. | 95 32051 169 М.
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