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Ершов Александр Александрович

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Ершов
Имя
Александр
Отчество
Александрович
Дата исполнения приговора
24 декабрь 1923
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 86
Источник
Скан
Оригинальная запись
2980. ЕРШОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 19 л., рд. в Гродненск. г., Слонимск. у., б. Петроградск. Губсуд. Ст. ст. 180 п. «б», 184 ч. 2, лиш. св. 6 л. и пор. пр. 5 л. Исп. 24 дек. 923.

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