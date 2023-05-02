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Каплан Айзык Пейсахов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Каплан
Имя
Айзык
Отчество
Пейсахов
Дата исполнения приговора
16 октябрь 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 162
Источник
Скан
Оригинальная запись
133489. КАПЛАНЪ, АЙЗЫКЪ ПЕЙСАХОВЪ. Мщ. гм. и пос. Червинъ, Остролен. у., 41 г.; — Варшав. О. С. 31 Авг. 909, 134, 135 и 1643 У., арест. отд. 1 г. Исп. 16 Окт. 909.

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