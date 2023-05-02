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Иванченко Феодора Савельевна

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Иванченко
Имя
Феодора
Отчество
Савельевна
Дата исполнения приговора
20 декабрь 1920
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 97
Источник
Скан
Оригинальная запись
24234. ИВАНЧЕНКО, ФЕОДОРА САВЕЛЬЕВНА, 36 л. Гр. Барнаульск. у., Алексеевск. в., с. Никольского; — Н. С. 3 уч. Ново-Николаевск. у. Кража, лиш. св. ½ г., с зач. 8 д. пр. з. Исп. 20 дек. 920.

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