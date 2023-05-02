Иванченко Феодора Савельевна
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Иванченко
- Имя
- Феодора
- Отчество
- Савельевна
- Дата исполнения приговора
- 20 декабрь 1920
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1920, кн. 3: 1920 год, кн. 3. С. 97
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 24234. ИВАНЧЕНКО, ФЕОДОРА САВЕЛЬЕВНА, 36 л. Гр. Барнаульск. у., Алексеевск. в., с. Никольского; — Н. С. 3 уч. Ново-Николаевск. у. Кража, лиш. св. ½ г., с зач. 8 д. пр. з. Исп. 20 дек. 920.
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