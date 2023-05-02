Лежаков Николай Иванов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Лежаков
- Имя
- Николай
- Отчество
- Иванов
- Дата исполнения приговора
- 15 май 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 226
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 135213. ЛЕЖАКОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ (онъ же Лежанкинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Михайлов, у., Новопанск. в., д. Пунчанскихъ-Выселокъ, 28 л.;— Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 ч. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Мая 909. 902 23943 1655 У.| 98 566893 169 М.901 21124 1655 У. | 95 71436 169 М.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.