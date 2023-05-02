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Лежаков Николай Иванов

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Лежаков
Имя
Николай
Отчество
Иванов
Дата исполнения приговора
15 май 1909
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 11. С. 226
Источник
Скан
Оригинальная запись
135213. ЛЕЖАКОВЪ, НИКОЛАЙ ИВАНОВЪ (онъ же Лежанкинъ). Лиш. ос. пр. изъ к. Михайлов, у., Новопанск. в., д. Пунчанскихъ-Выселокъ, 28 л.;— Москов. О. С., 2 и 4 п. 134, 135, 2 ч. 1655 и 2 ч. 1663 У., арест. отд. 1½ г. Исп. 15 Мая 909. 902 23943 1655 У.| 98 566893 169 М.901 21124 1655 У. | 95 71436 169 М.

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