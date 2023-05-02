Солодянкин Федор Евсеев
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Солодянкин
- Имя
- Федор
- Отчество
- Евсеев
- Дата исполнения приговора
- 21 март 1909
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1909, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. о нак., в ст. 437-468 Уст. о сс. и в п.п. 1-6 ст. 1 Угол. улож. - 1909. С. 398
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 108540. солодянкинъ, федоръ евсеевъ. К. Полин. у., Тумановск. в., д. Малыхъ-Тумановъ, 20 л.; — Пермск. О. С., 140, 152 и 1 ч. 1651 У., тюр. 4 м. Исп. 21 Марта 909. Сей приг. поглощенъ приг., напеч. въ 909 г. № 70975.
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