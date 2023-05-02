Липинский Антон Антонов
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Липинский
- Имя
- Антон
- Отчество
- Антонов
- Дата исполнения приговора
- 16 июнь 1911
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1911, кн. 8: Списки лиц, приговоренных к наказаниям, означенным в п.п. I-II ст. 17 и п.п. I-V ст. 30 (ст. 137 и 137¹) Улож., в п. 4 ст. 1 (ст. 6) Уст. наказ., в ст. 233-265 Уст. ссыльн. и в п.п. 1-6 ст. 2 Угол. улож. - 1911. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 95909. ЛИПИНСКІЙ, АНТОНЪ АнТОновъ, 38 л. К. Минусин. у., в. и с. Маторскаго, рд. т. же у., въ в. и с. Кочерчинскомъ; — Краснояр. О. С., 10 Мая 911, 53, 54, 60, 3 п. 1 ч. 129 и 3 п. 1 ч. 130 Уг. Ул., тюр. 6 м., съ зачет. 6 м. предв. заключ. Исп. 16 Іюня 911.
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