Мамед-Абдул-Али-Оглы
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Мамед-Абдул-Али-Оглы
- Дата исполнения приговора
- 24 май 1924
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 190
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 6647. МАМЕД-АБДУЛ-АЛИ-ОГЛЫ, 22 л., г. Краснодара. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 155, 167, лиш. св. 6 л. 10 м. 3 д. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 24/Ѵ—24.
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.