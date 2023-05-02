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Мамед-Абдул-Али-Оглы

Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
Фамилия
Мамед-Абдул-Али-Оглы
Дата исполнения приговора
24 май 1924
Библиографическая ссылка
Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1924 г., кн. 2: 1924 год, кн. 2. С. 190
Источник
Скан
Оригинальная запись
6647. МАМЕД-АБДУЛ-АЛИ-ОГЛЫ, 22 л., г. Краснодара. Кубано-Черноморск. Облсуд. Ст. ст. 155, 167, лиш. св. 6 л. 10 м. 3 д. и пор. пр. 2 г. П. В. З. С. 24/Ѵ—24.

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