Обыдин Гавриил Александрович
Из справочника
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
- Фамилия
- Обыдин
- Имя
- Гавриил
- Отчество
- Александрович
- Дата исполнения приговора
- 02 июнь 1923
- Библиографическая ссылка
- Ведомость справок о судимости / М-во юстиции. - Санкт-Петербург : Тип. Правительствующего Сената, 1870-1929. - 25-30 см. 1923 г., кн. 1: 1923 год, кн. 1. С. 201
- Источник
- Скан
- Оригинальная запись
- 7111. ОБЫДИН ГАВРИИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, Иркутск. у., Оскск. в. и с. Иркутск. Губсуд. Ст. ст. 106 ч. 2, 109 и 112, лиш. св. 2 г. Исп. 2 июня 923.
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